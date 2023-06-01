محرز ينافس هالاند على هذه الجائزة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن قائمة تضم 6 لاعبين سيتنافسون على جائزة اللاعب الذي أسهم في تغيير مجرى مباراة في البريميرليغ موسم 2022-23، وقاد فريقه إلى تحقيق الفوز بنقاط المواجهة، وعرفت القائمة وجود اسم عربي وحيد هو الجزائري رياض محرز.

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وتم ترشيح محرز لنيل الجائزة نظير الأداء الرائع الذي قدّمه في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير على ملعب "الاتحاد" في 19 كانون الثاني الماضي برسم الجولة السابعة، حيث كان سيتي يتخلف في النتيجة بثنائية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يصنع محرز الهدف الثاني لزميله إيرلينغ هالاند ثم يسجل الهدفين الثالث والرابع بنفسه.





وسيتنافس محرز مع 5 لاعبين آخرين، هم زميله هالاند في سيتي نظير تسجيله ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد في تشرين الأول الماضي (6-3)، وهيونغ مين سون نجم توتنهام على تألقه في لقاء ليستر سيتي في 17 أيلول الماضي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد بعد تألقه الكبير في ديربي المرسيسايد ضد ليفربول.





كما سيتنافس كل من لاعب أرسنال نيلسون ريس ومتوسط ميدان توتنهام رودريغو بنتانكور على الجائزة ذاتها أيضًا، على أن يتم اختيار اللاعب الفائز بالجائزة من خلال نتيجة التصويت الذي طرحته رابطة البريميرليغ على موقعها الخاص على الإنترنت. (win win)