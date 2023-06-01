رسميّاً... "باريس سان جيرمان" يُعلن رحيل ميسي

أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس مدرب سان جيرمان اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة في استاد الفريق بارك دي برينس يوم السبت أمام كليرمو.



وأبلغ غالتييه الصحفيين: حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال. (العربية)

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