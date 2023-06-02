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رياضة

تطوّر مفاجئ.. بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد!

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:00
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رد النجم الفرنسي كريم بنزيما على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد، من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأجاب المهاجم الفرنسي على سؤالين بخصوص مستقبله مع ريال مدريد وذلك خلال تسلمه جائزة "ماركا ليجند" في مدريد يوم الخميس.
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وتمنح هذه الجائزة من قبل صحيفة "ماركا" الإسبانية للرياضيين الذين صنعوا التاريخ بإنجازاتهم طوال حياتهم وكذلك في حياتهم المهنية.
 
وقال بنزيما: "في الوقت الحالي أنا هنا، أستمتع كل يوم. لدينا مباراة" الأحد ضد أتلتيك بلباو، الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وأضاف: "لماذا أتحدث للمشجعين عن المستقبل؟ أنا في مدريد. ما يتم التحدث عنه هو الإنترنت، والواقع ليس الإنترنت".
وتابع: "فخور بمسيرتي. أتذكر عندما وقعت لريال مدريد (في 2009) كنت طفلا، كان عمري 21 عاما.. أردت فقط الاستمتاع بنفسي وإلقاء نظرة على كل شيء فزت به". 
 
وأكمل: "لا يوجد ناد آخر مثل ريال مدريد، يلعب في سانتياغو برنابيو، المكان الذي لعب فيه أعظم اللاعبين في هذه الرياضة. لطالما كان حلمي لأنه أفضل ناد في التاريخ".
 
 
وتأتي تصريحات بنزيما في ظل التقارير التي تشير إلى أنه سيرفض تجديد عقده مع ريال مدريد وسينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي، علما بأن عقده الحالي ينتهي مع ريال مدريد في 30 حزيران الحالي.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الفرنسي تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة، للظفر بخدماته خلال "الميركاتو" المقبل.

وأكدت "إلموندو"، أن الدوري السعودي قدم عقدا لبنزيما يمتد لموسمين تبلغ قيمته 400 مليون يورو. (روسيا اليوم)
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