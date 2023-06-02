رونالدو ينهي الجدل بشأن مستقبله مع النصر.. ويعلق على أنباء انتقال ميسي للدوري السعودي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل.



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وخسر فريق رونالدو البطولات المحلية الثلاث تباعا، وحل ثانيا في الدوري وراء اتحاد جدة الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009. وقال رونالدو في لقاء مصور لرابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم: "سعيد هنا، أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر. وفي رأيي، إذا واصلوا في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم".وخسر فريق رونالدو البطولات المحلية الثلاث تباعا، وحل ثانيا في الدوري وراء اتحاد جدة الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009.

ورغم عدم تحقيق اللقب، قال رونالدو الذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة لفريق العاصمة: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، وبكل صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، ولكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب أو نتوقع".

وتابع: "في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر، والاستمرارية، والمثابرة حتى نحقق الأفضل، وبالنظر إلى آخر 5 أو 6 أشهر، فقد تحسن الفريق كثيرا، وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، حيث تحسنت جميع الفرق".

وأضاف اللاعب الذي تكهنت تقارير صحفية بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر: "أنا متفائل جدا وواثق بأن الأمور ستتطور في العام المقبل وسنسير في الطريق الصحيح".



وعن تطور الدوري السعودي، قال: "لدينا فرق جيدة للغاية وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب. وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسن قليلا. وحتى الحكام ونظام تقنية الفار، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء. وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

وكشف رونالدو عن أهم التحديات التي واجهها في الدولة الخليجية، مشيرا الى فترات التمرين المختلفة عن أوروبا: "نتدرب هنا بعد الظهر أو في فترة المساء، وعندما يبدأ رمضان نتدرب الساعة العاشرة مساء، كان الأمر غريبا جدا. هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة. أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنك تتعلم منها ومن الثقافات أيضا".

وعلق النجم البرتغالي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.



وسئل رونالدو عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي (على غرار ميسي وثنائي ريال مدريد كريم بنزيما ولوكا مودريتش ونجوم آخرين)، فأجاب "الدون" قائلا: "الأسماء الكبيرة واللاعبون الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسن في حال قدومهم".

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في 30 حزيران الجاري، وهناك تكهنات بإمكانية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الذي قدم له عرضا هو الأضخم في تاريخ كرة القدم.



ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني عقدا يتضمن حصوله على 1.2 مليار يورو على مدار عامين أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه رونالدو حاليا مع النصر السعودي. (روسيا اليوم)