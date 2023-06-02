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رياضة

شاهد.. جماهير روما تنتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي في المطار!

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:00
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تعرض الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، بعدما أدار مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي شهدت هزيمة الفريق الإيطالي.
 
وأدار تايلور الأربعاء، نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية في ملعب بوشكاش أرينا، وانتهت المباراة بركلات الترجيح التي رجحت كافة النادي الإسباني (4/1) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1/1).


وشهدت المباراة إشهار الحكم 13 بطاقة صفراء، من بينهم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو مدرب روما، وظهر المدرب البرتغالي غاضبًا للغاية من القرارات التي اتخذت ضد فريقه حتى أنه انتظر في موقف السيارات بعد المباراة وقام بالتعدي اللفظي على تايلور.
الحكم الإنكليزي مر بليلة صعبة مع العديد من الأخطاء السيئة والشكوى من اللاعبين والمدربين على حد سواء، حتى أنه احتسب ركلة جزاء على نادي روما قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويتراجع عن العقوبة.


والتقط الصحفي الإيطالي ميشيل كريستشيتيلو فيديو لحظة احتجاز جماهير روما لتايلور في المطار، ووفقًا للتقارير قام أحد المشجعين برمي كرسي على الحكم البالغ من العمر 44 عامًا. (جول)
 
 
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