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رياضة

سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.. قميص ملطخ بعرق أسطورة كرة السلة مايكل جوردان في مزاد!

Lebanon 24
02-06-2023 | 04:00
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يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992، للبيع في المزاد في لوس انجليس في حزيران، في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.
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ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب، وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 حزيران.
وقال كودي فريدريك مدير دار جوليانز إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأميركي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييغو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال. (سكاي نيوز)

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