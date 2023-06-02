سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.. قميص ملطخ بعرق أسطورة كرة السلة مايكل جوردان في مزاد!

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يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992، للبيع في المزاد في لوس انجليس في حزيران، في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب، وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 حزيران.