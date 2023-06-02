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رياضة

الأهلي اقترب من توديع عمر السومة!

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:00
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اقترب النجم السوري عمر السومة، قلب هجوم النادي الأهلي، من الاتفاق مع الفريق الذي سيمثله في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وعاد السومة البالغ من العمر 34 سنة إلى الأهلي مجددًا؛ بعد موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، قضاه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.
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ووفقًا لصحيفة "استاد الدوحة" بات السومة، على بُعد خطوة واحدة فقط، من التوقيع لنادي العربي، والبقاء في صفوفه، خلال الموسم الرياضي القادم.
وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي العملاق القطري، يرون أن النجم السوري، سيلعب دورًا كبيرًا مع الفريق، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ خاصة بعد أن تألق في الموسم الماضي.

وليد معاذ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كان قد أعلن إمكانية الاستغناء عن عمر السومة، حال التعاقد مع مهاجم أجنبي كبير، خلال الصيف الحالي.

وكان قد قاد السومة العربي في الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023؛ للتتويج بلقب كأس أمير قطر، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مسجلًا 25 هدفًا وصانعًا 5 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع الفريق في مختلف المسابقات. (جول)
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