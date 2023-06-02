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رياضة

مباراة ودية تجمع فريقي ميسي ورونالدو

Lebanon 24
02-06-2023 | 14:00
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من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان والنصر السعودي مباراة ودية ضمن إطار جولتهما التحضيرية في اليابان صيف 2023، وجاء ذلك على الموقع الإلكتروني للفريق الباريسي.

وستقام المبارة في أوساكا يوم الـ25 من تموز المقبل.
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بهذا يمكن للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلتقيا مرة أخرى على نفس الملعب. (روسيا اليوم) 
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