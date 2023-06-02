مستجدات جديدة بشأن مستقبل ميسي.. هذا ما كشغه تشافي





ويوم الخميس، قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه إن ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو.

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وما يزال مستقبل ميسي مثار شك، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن بطل العالم تلقى "عرضا ضخما" من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.



وبالتزامن مع ذلك، يقول مسؤولو برشلونة إنهم يرغبون في عودة "ليو" إلى كامب نو، وإنهم سيضعون هذه الصفقة كـ"أولوية" في الميركاتو الصيفي. كشف مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، مستجدات جديدة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سينتهي مشواره مع باريس سان جرمان الفرنسي هذا الأسبوع.ويوم الخميس، قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه إن ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو.وما يزال مستقبل ميسي مثار شك، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن بطل العالم تلقى "عرضا ضخما" من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.وبالتزامن مع ذلك، يقول مسؤولو برشلونة إنهم يرغبون في عودة "ليو" إلى كامب نو، وإنهم سيضعون هذه الصفقة كـ"أولوية" في الميركاتو الصيفي.

وقال تشافي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي سيحسم قراره بشأن مستقبله خلال الأسبوع المقبل وعليكم (وسائل الإعلام) أن تتركوه وشأنه".

وأضاف: "سيقرر الأسبوع المقبل والآن هناك 200 فرضية.. باب برشلونة مفتوح في وجهه".

وتابع قائلاً: "أعتقد أنه ما يزال قادرا على اللعب بمستوى عالٍ.. إذا جاء إلى برشلونة، وهو الأمر الذي يريده معظم أو كل الكتالونيين، فإن الأمور ستسير على ما يرام".

وختم بالقول: "أرى أنه يمكنه مساعدتنا كثيرا.. برشلونة سيستفيد بشكل كبير من عودته". (سكاي نيوز عربية)