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رياضة
بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يودّع لاعبه المخضرم
Lebanon 24
02-06-2023
|
23:00
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، مغادرة مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لملعب "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.
وقال سان جيرمان في بيان إن "راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي، بعد موسمين أمضاهما مدافعا عن ألوانه".
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كما أشار النادي الى عدم تعرض راموس لأي هزيمة مع الفريق، على مدار 34 مباراة متتالية ما بين تشرين الثاني 2021 وكانون الثاني 2023.
الى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن راموس البالغ عمره 37 عاما، سينضم إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.
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