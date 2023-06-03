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رياضة

يويفا يتهم مورينيو بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
03-06-2023 | 02:00
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أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الى أن مدرب روما جوزيه مورينيو يواجه اتهامًا باستخدام لغة مسيئة ضد حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.
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وأثار الحكم أنتوني تايلور غضب مدرب روما، بعد خسارة الفريق الإيطالي بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي.

 
وأشهر تايلور 14 بطاقة صفراء خلال المباراة، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوروبي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.


ووجه مورينيو، الذي صرخ في وجه طاقم التحكيم بعبارات مهينة خارج ملعب بوشكاش، انتقادات للحكم في تصريحاته عقب المباراة، قائلًا: "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".
في اليوم التالي للمباراة، انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الحكم الإنكليزي تايلور وعائلته يتعرضون لمضايقات من مشجعي روما في مطار بودابست.


وأدانت رابطة حكام مباريات دوري المحترفين، التي تشرف على تحكيم مباريات كرة القدم في الدرجات المحترفة بإنكلترا، الحادث.

كما جرى توجيه الاتهام لمشجعي الفريقين بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات، بينما تم توجيه الاتهام لمشجعي روما بارتكاب بعض الأفعال الضارة إلى جانب بعض المشكلات الجماهيرية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، وجّهت اتهام إلى إشبيلية؛ بسبب اقتحام جماهيره لأرض الملعب حيث اندفعت الجماهير بسرعة إلى الملعب، بعد أن سدد غونزالو مونتييل ركلة الجزاء الحاسمة. (win win)
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