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رياضة

إبراهيموفيتش.. هل حان اعتزاله؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:00
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قرر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) عدم الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، حينما ينتهي عقده مع نادي ميلان الإيطالي في 30 حزيران الجاري.
وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا دللو سبورت" الإيطالية، نقل موقع "فوت ميركاتو" أهم مقتطفاتها: "هل أفكر في الاعتزال؟ لا أظن ذلك. هل يجب أن أستمر في اللعب؟ أعتقد ذلك".
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وأضاف: "أنا مرتاح في ميلان فهو بيتي. لا أعرف أي شيء عن عقدي، العام الماضي قلت لمالديني (المدير الرياضي): أفعل ذلك بنفسك، وحصلت على ورقة للتوقيع عليها. لا أعرف ما بالداخل، ربما سنة أخرى. يكفي أن أعرف أنني لاعب في ميلان وأعلم ما علي فعله، والباقي لا يهم".

 
 
وتابع: "أنا مهتم فقط بالعودة إلى الملاعب، وإلا فإن سعادتي ستتلاشى. ما زلت أريد ذلك ولكنني بحاجة إلى التوازن".

 
وعن امتلاكه لعرض جدي من فريق مونزا الإيطالي، أجاب النجم السويدي: "غالياني (رئيس مونزا) يتصل بي كل يوم لمدة ثلاث سنوات ويخبرني دائمًا أن مونزا جميلة، وأن هناك طبيعة جميلة وأن العقد موجود على الطاولة".
وأضاف: "أنا لست هناك، أنا لاعب في ميلان وأنا فخور بذلك. في سن معينة لم يعد هناك أي غرور، أنا هنا لمساعدة ميلان، أريد أن أكون في الملعب يمكنني المساعدة كثيرًا". 

وأكد إبراهيموفيتش، في ختام حديثه، رغبته في مواصلة مسيرته على الأقل حتى "يورو 2024"، خاصة أنه عاد في شهر آذار الماضي لصفوف المنتخب السويدي بعد انقطاع دام قرابة 4 سنوات. (win win)
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