بيريز يقبل اعتذار مبابي.. ويخطط لضمه مجاناً

أكد موقع "ريليفو" الإسباني، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قبل اعتذار النجم الفرنسي كيليان مبابي، وسيضمه إلى النادي الملكي في صيف 2024 مجانًا.



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وكان مبابي قريبًا من الانضمام إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه اختار في النهاية الاستمرار مع باريس سان جيرمان ووقع عقدًا جديدًا حتى 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي. وقال الموقع إن نجم باريس سان جيرمان اعتذر لبيريز عن إخلافه بوعده وعدم الانضمام لريال مدريد صيف 2022 وتوقيع عقد جديد مع نادي العاصمة الفرنسية.وكان مبابي قريبًا من الانضمام إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه اختار في النهاية الاستمرار مع باريس سان جيرمان ووقع عقدًا جديدًا حتى 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "ريليفو" فإن اسم مبابي قد ذُكِر في اجتماع أنشيلوتي وبيريز، الخميس، لكن الرئيس أكد أنه من غير الممكن ضم اللاعب في الميركاتو القادم وسينتظر حتى صيف 2024 من أجل ضمه مجانًا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز يضغط، عبر أطراف أخرى من الآن، لإقناع مبابي بضرورة عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي في عقده مع باريس سان جيرمان من أجل الانضمام للملكي بشكل مجاني.





ويعمل ريال مدريد على تجديد تشكيلته التي تضم العديد من النجوم المخضرمين، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش، المطلوبان بشدة في الدوري السعودي، والألماني توني كروس والإسباني داني كارفاخال.



وتشير التقارير إلى أن النادي الملكي توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني من أجل ضم الموهوب الإنكليزي غود بيلينغهام في الأيام القليلة المقبلة، كما يرتبط النادي بالعديد من الأسماء؛ كالإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام والألماني كاي هافيرتز نجم تشيلسي. (win win)