"عودته شبه مستحيلة".. قرار صارم سيحرم برشلونة من استعادة ميسي!

ما زال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن ناديه باريس سان جيرمان رحيله رسمياً مع أخر مباراة للفريق في الدوري الفرنسي، يحوطه الغموض في ظل تلقيه عروضاً من المملكة العربية السعودية، وأندية أخرى مثل برشلونة وميامي للحصول على خدماته بدءا من الموسم المقبل.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت، أن إدارة نادي برشلونة لديها ثقة في أن ميسي الذي قضى فيه من عام 2000 وحتى 2021، لن يتخذ أي قرار بشأن وجهته المقبلة حتى يتحدث معهم، لافتة إلى أن النادي الكتالوني لم يفقد الأمل في ضم ليو، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أنه في طريقه إلى نادي الهلال السعودي.

وبحسب التقرير، فإن رئيس برشلونة خوان لابورتا، "مهووس" بعودة ميسي إلى "البلوغرانا" هذا الصيف، فهو لا يزال يعتقد أن مسارات البارسا وميسي ستنتهي في غضون أيام بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن رجوعه للفريق لن يكون سهلاً، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني على برشلونة، والأزمة المالية التي يمر بها النادي.

عودة ميسي لبرشلونة شبه مستحيلة..



"برشلونة" كان واثقاً منذ فترة قصيرة بعودة ليونيل ميسي مجدداً إلى "الكامب نو"، لكن كلّ ذلك كان قبل أن يتلّقى الأرجنتيني عروضاً هائلة وغير مسبوقة من قبل الهلال السعودي، وإنتر ميامي.

وفي الوقت الذي كانت تحلم فيه جماهير برشلونة بعودة النجم ميسي إلى صفوف الفريق، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار صارم سيحرم برشلونة من استعادة ميسي، فهناك العديد من الشروط يجب تلبيتها من أجل عودة ميسي، من بينها بيع العديد من النجوم الكبار قبل 30 حزيران الجاري وهذا ليس سهلا على الإطلاق، لأن العديد من النجوم يرفض الرحيل عن برشلونة، لذلك باتت عودة ميسي للبارسا شبه مستحيلة.

وأغلق الصحفي والمراسل الشهير غويليوم بالاج المعروف بقربه من ميسي، الموضوع تماماً، وسرّب القرار المنتظر صدوره في حق إدارة برشلونة بمنعهم من إنفاق أكثر من 40% من مداخيل النادي على قائمة الفريق الأول، وهو ما يشمل التعاقدات الجديدة والرواتب الخاصة باللاعبين وكل النفقات الأخرى، فإذا كانت أرباح برشلونة تساوي 4 يورو، فغير مسموح لهم بإنفاق أكثر من يورو واحد على الفريق الأول.

هذا القرار يضع الكثير من الضغوط على النادي الكتالوني في سوق الانتقالات، ويفتح أبواب الهلال أمام ميسي، اذ أصبح حالياً على طاولة المفاوضات بلا منافس.



بدوره، شدد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أن ضم برشلونة لأي لاعب جديد سيجبرهم على ترحيل لاعبين أخرين. بدوره، شدد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أن ضم برشلونة لأي لاعب جديد سيجبرهم على ترحيل لاعبين أخرين.

البرسا عاجز!

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت أن قدرات برشلونة المالية تجعله عاجزاً عن إتمام صفقة استعادة نجمه السابق البالغ من العمر 35 عاماً، وهو الأمر الذي يدفع النادي الكتالوني للبحث عن بدائل من أجل محاولة ضم ميسي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن برشلونة يُخطط لمنافسة عرض الهلال الضخم، عبر التعاون مع نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، اذ يريد البرشا تمهيد الطريق أمام إنتر ميامي للتعاقد مع ميسي بصورة رسمية، ثم استعارته من النادي الأميركي هذا الصيف، على أن يعود النجم الأرجنتيني للعب في الولايات المتحدة الأميركية موسم 2024-2025.