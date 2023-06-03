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رياضة
حول انتقاله لريال مدريد.. بيلينغهام يقطع الشك
Lebanon 24
03-06-2023
|
14:00
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أنهى جود بيلينغهام نجم وسط بوروسيا دورتموند، الجدل الدائر حول مستقبله في الموسم المقبل.
وأفادت بعض التقارير، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع بيلينغهام، للحصول على خدماته في صيف 2023، ويتبقى الاجتماع مع دورتموند للاتفاق على تفاصيل الصفقة.
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ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن بيلينغهام يبحث في الوقت الحالي، عن المنزل الذي سينتقل إليه بعد التوقيع لصالح ريال مدريد.
ويمتلك جود بيلينغهام، عقدا مع دورتموند، حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة السوقية له 120 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.
وأشارت إلى أن ممثلي اللاعب الإنكليزي، قاموا بمعاينة عدة منازل في مدينة مدريد، للبحث عن خيار مناسب لجود بيلينغهام.
وقالت تقارير صحفية إن بيلينغهام تواجد في مركز تدريبات دورتموند، الأحد الماضي، وودع الجهاز الفني والعاملين في النادي، بسبب قرب رحيله صوب ريال مدريد.
وأشارت إلى أن والدة بيلينغهام رافقته أثناء الذهاب للنادي الألماني، وشكرت جميع أعضاء دورتموند، على المعاملة التي حظيت بها العائلة خلال فترة تواجد نجلها في دورتموند. (كووورة)
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