صفقات مثيرة وأهداف مختلفة.. "الميركاتو الصيفي" يفتح أبوابه

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وتتجه الأنظار بشكل كبير نحو الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده بشكل رسمي مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان، دون أن يتم الاتفاق على تمديده لمدة عام على الأقل بحسب أحد بنود الاتفاق، وعليه تواترت الأنباء بوجود عرض قوي من نادي الهلال السعودي، والذي يسعى من خلال تلك الصفقة أن يرد على ما فعله غريمه في العاصمة الرياض، نادي النصر، بعدما كان الأخير قد تقاعد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية وضعت خطة مدعومة من أعلى المستويات في البلاد وممولة من صندوق الثروة السيادية، من أجل تحويل الدوري المحلي لكرة القدم إلى وجهة لأفضل المواهب الكروية في العالم.



وقالت الصحيفة إن السعودية تسعى لجذب بعض أشهر لاعبي كرة القدم في العالم للانضمام إلى رونالدو الذي يلعب في دوريها الوطني، وأضافت أن قوائم بأسماء اللاعبين المستهدفين وضعت بالفعل وجرى أيضا تأمين التمويل اللازم لذلك. يفتح باب سوق الانتقالات الصيفية أبوابه أمام نجوم كرة القدم ومختلف الأندية الأوروبية بأهداف وآمال مختلفة، فثمة فرق تسعى إلى دعم صفوفها بلاعبين لتعزيز إنجازات حققتها في الموسم الماضي، وأخرى لتعويض إخفاقات بعضها لم يكن متوقعا مقارنة مع تاريخها العريق، في حين تلج فئة أخرى بوابة "الميركاتو"، وهي تحلم بأن تصبح من فرق المقدمة في تلك الدوريات، ناهيك عن المنافسة بقوة في مختلف بطولات القارة العجوز.وتتجه الأنظار بشكل كبير نحو الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده بشكل رسمي مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان، دون أن يتم الاتفاق على تمديده لمدة عام على الأقل بحسب أحد بنود الاتفاق، وعليه تواترت الأنباء بوجود عرض قوي من نادي الهلال السعودي، والذي يسعى من خلال تلك الصفقة أن يرد على ما فعله غريمه في العاصمة الرياض، نادي النصر، بعدما كان الأخير قد تقاعد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية وضعت خطة مدعومة من أعلى المستويات في البلاد وممولة من صندوق الثروة السيادية، من أجل تحويل الدوري المحلي لكرة القدم إلى وجهة لأفضل المواهب الكروية في العالم.وقالت الصحيفة إن السعودية تسعى لجذب بعض أشهر لاعبي كرة القدم في العالم للانضمام إلى رونالدو الذي يلعب في دوريها الوطني، وأضافت أن قوائم بأسماء اللاعبين المستهدفين وضعت بالفعل وجرى أيضا تأمين التمويل اللازم لذلك.

ولتحقيق ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الأندية السعودية تتواصل بالفعل مع اللاعبين الذين يتقبلون فكرة الانتقال إلى المملكة من خلال عرض رواتب سنوية، هي الأعلى في تاريخ الرياضة.



ومؤخرا كشفت تقارير إعلامية أن السعودية تقترب من التعاقد مع ميسي، ولاعبين كبار آخرين، مثل الإسبانيين سيرغيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.



وفي المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن ميسي الذي سيبلغ الـ36 من عمره، في يونيو الحالي، قد يرجع مرة أخرى إلى ناديه برشلونة الذي حقق معه إنجازات تاريخية، بيد أن تلك العودة تواجه عقبات كثيرة.



وكان مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديس، يضغط بشدة في الآونة الأخيرة من أجل عودة الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين إلى "الكامب نو"، بيد أن معسكر ميسي أبلغ وسائل الإعلام الإسبانية بعدم تلقيه أي عرض من برشلونة حتى الآن، بحسب وكالة فرانس برس.



وقال تشافي لصحيفة " دياريو سبورت": "إذا عاد ميسي فإن ذلك سوف يساعدنا على رفع المستوى الكروي، وهذا ما أخبرته لرئيس النادي (خوان لابورتا)".



وينتظر برشلونة موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية قبل الإنفاق في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن رئيس الرابطة، خافيير تيباس، كان قد أوضح في أبريل الماضي أنه "في الوقت الحالي يبدو من الصعب على ميسي العودة إلى برشلونة.. برشلونة ليس مثل باريس سان جرمان، الذي لديه صنبور وقود ومال وفير لدفع راتب كبير".



ولا تتيح قواعد اللعب المالي النظيف لبرشلونة سوى إنفاق ما يعادل 40 في المئة من أي مدخرات حققها من خلال تخفيض الرواتب أو مبيعات اللاعبين، وذلك بسبب خسائر النادي.



بنزيما.. هل يرحل عن "الميرنغي"؟

وبالانتقال إلى النجم الفرنسي، كريم بنزيما، الذي فاز بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فإن مهاجم ريال مدريد لم يجدد عقده حتى الآن مع النادي، ما يفتح الباب واسعا بشأن رحيله المرتقب عن قلعة "الميرنغي".



وبحسب شبكة "إي أس بي أن" الإخبارية الرياضية، فإن النجم السابق لمنتخب الديوك الفرنسي يعيد النظر في مستقبله مع الفريق الملكي بعد تلقيه عرضا مغريا للانتقال للدوري السعودي.



ونقلت الشبكة في وقت سابق عن مصدر القول إن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما، تلقى في يناير الماضي عرضا لمدة عامين قيمته 400 مليون يورو (حوالي 429 مليون دولار).

وقال المصدر إن بنزيما يريد البقاء في ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث أمضى السنوات الـ 11 الماضية، لكن هناك احتمال أن ينضم إلى زميله السابق في ريال مدريد، رونالدو، الذي يلعب مع "العالمي" السعودي.



ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد هذا الصيف، حيث تشير تقارير وسائل إعلام إسبانية إلى أنه من المرجح أن يُجدد عقده تلقائيا لموسم آخر، لكن "البلانكوس" لم يعلن ذلك حتى الآن بشكل رسمي.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بنزيما لم يؤكد أنه سيستمر في البرنابيو، وقد أبلغ ريال مدريد بالعرض السعودي.



وأضافت أن العرض المغري يتضمن أيضا تعيين بنزيما سفيرا لتعزيز ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، ما سيمنحه أموالا أكثر.



نجم جديد في ريال مدريد

من جانب آخر، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الإنكليزي، جود بيلينغهام، قد حصل على الضوء الأخضر لمغادرة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليشد الرحال إلى مدريد، منضويا تحت لواء صفوف الفريق الملكي.



وقالت تقارير صحيفة آنفا إن النجم الشاب، البالغ 19 سنة، قد حسم قراره النهائي بالانضمام للريال على حساب مانشستر سيتي، في صفقة تصل قيمتها إلى 106 ملايين جنيه استرليني (134 مليون دولار تقريبا)، وفقا لموقع "غول" الرياضي.



وأشار الموقع نقلا عن تقارير إسبانية إلى أن المال لم يكن العنصر الحاسم في قرار بيلينغهام، لأنه سيحصل على راتب أقل من البلجيكي، إيدين هازارد، الذي يتقاضى حولي 660 ألف دولار في الأسبوع مع العملاق الإسباني.

وفي سياق متصل، أكد مدرب الفريق، كارلو أنشيلوتي، أن تشكيلة الفريق الأبيض مستمرة في التطوير، إذ أعلن في مؤتمر صحفي عن استقدام الظهير الأيسر، فران غارسيا، من نادي رايو فايكانو، في حين أنه يأمل في عودة لاعب الوسط، إبراهيم دياز، المعار إلى نادي ميلان الإيطالي.



مبابي باق في باريس حتى إشعار آخر

من جانب آخر، فإن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، سوف يبقى في نادي باريس سان جرمان لمدة عام آخر بعد أن رفض تفعيل بند تمديد العقد حتى نهاية موسم العام بعد القادم (صيف 2025)، وبالتالي هذا يعني أنه سوف يكون بإمكانه الانتقال عبر صفقة حرة مع انتهاء موسم عام 2023-2024.



وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد لم يعد يفكر الآن في دخول مفاوضات جديدة مع مبابي، وبات يفضل نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، على نجم المنتخب الفرنسي.



ورغم طموح مبابي المعلن سابقا باللعب مع ريال مدريد فإنه رفض عرضه، العام الماضي، في اللحظات الأخيرة، وفضل البقاء مع سان جرمان بصفقة مالية كبيرة.

ومع اقتراب نهاية الموسم وبداية الانتقالات الصيفية، فإن استراتيجية ريال مدريد المستقبلية، حسب ماركا، لم تعد تتضمن فكرة ضم مبابي، إذ يعتبر النادي الملكي أن النجم الفرنسي أهانه عندما أخلف وعده بالانضمام إليه العام الماضي.



والأهم من ذلك أن ريال مدريد يعتبر أن أداء نجمه المهاجم، فينيسيوس جونيور، الآن أفضل من مبابي مع وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل سان جرمان، الذي يضم أيضا ميسي ونيمار في صفوفه، من تخطي ثمن النهائي بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ.



ويقدم مبابي مستويات رائعة مع سان جرمان والمنتخب الفرنسي، إلا أن التتويج بلقب دوري الأبطال يبقى عصيا على اللاعب الشاب حتى الآن.



نيمار.. هل يرحل إلى إنكلترا؟

وبالنسبة لنجم سان جرمان الآخر، البرازيلي نيمار، فقد أفادت تقارير مختلفة بأن لدى المارد الفرنسي ومهاجم منتخب السامبا رغبة مشتركة في إنهاء العقد بينهما.



ووفقا لموقع غول، فقد جرى الكشف، خلال الأسبوع الماضي، أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد فتح محادثات مع نيمار بشأن انتقال صيفي مثير، مشيرا إلى أن ملعب "أولد ترافورد" هو الوجهة المفضلة للاعب البالغ من العمر 31 عاما.



من جانبه، توقع موقع "Sportskeeda" أن ينخفض أجر نيمار الأسبوعي من 520 ألف جنيه استرليني يحصل عليها حاليا في سان جرمان إلى حوالي 200 ألف جنيه استرليني، أسبوعيا ، بسبب "قاعدة كريسيتانو رونالدو".

وتتلخص ‘قاعدة رونالدو” في تحديد "الشياطين الحمر" لسقف رواتب الفريق الأول عند سقف 200 ألف جنيه استرليني (حوالي 250 ألف دولار)، في الأسبوع، بحسب صيحفة ديلي ميل البريطانية.



وأوضح موقع "فوت ميركاتو" أن انتقال نيمار إلى "المانيو" سوف يكون محتملا بدرجة كبيرة إذا استحوذت الدوحة على النادي الإنكليزي العريق، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط نجم برشلونة السابق مع مسؤولين قطريين ومع الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان، ناصر الخليفي.



راموس يغادر "حديقة الأمراء"

وفي سياق متصل، أعلن سان جرمان، الجمعة، رحيل المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، عن صفوفه.



ويرحل راموس، الذي فاز بكأس العالم مرة واحدة وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا، بخلاف الكثير من الألقاب مع ريال مدريد، عن صفوف النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وخلال موسمين قضاهما في صفوف النادي الفرنسي، فاز راموس بالدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.



ولم تتضح حتى الآن وجهة القائد السابق لمنتخب إسبانيا، ولكن ومع تقدمه في السن فالأرجح أن يتجه لإنهاء مسيرته الكروية في صفوف أحد الأندية في الدوري الأميركي أو في منطقة الخليج.



نجم بايرن ميونخ إلى برشلونة

ومن الصفقات المثيرة في حال حدوثها، انتقال النجم الدولي الألماني، جوشوا كيميتش، من بايرن ميونخ إلى فريق برشلونة، وذلك بعد أعلن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، عن رغبته في بدء تحد جديد عقب رحلة حافة بالألقاب مع العملاق البافاري.



وبرز كيميتش كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم منذ ظهوره الأول في ميونخ، تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في عام 2015.



وكان مدرب برشلونة، تشافي، قد كال الكثير من المديح لنجم المنتخب الألماني، وقال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "إنه لاعب مذهل، ويفهم لعبة كرة القدم بطريقة رائعة".

وأضاف: "ما هو واضح هو أننا بحاجة إلى لاعب بمستوى عال جدا في نفس مركزه بالملعب، وإلا فسيكون من الصعب جدا المنافسة العام المقبل".



وذكرت الصحيفة أن مسألة رحيل كيميتش لن تكون بالأمر الهين أو البسيط، نظرا لأن زعيم الأندية الألمانية لن يفرط بسهولة في نجم خط وسطه، مشيرة إلى أن العلاقات تبدو متدهورة بين الناديين منذ رحيل الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى القعلة الكتالونية، ورفضه أية إغراءات من جانب إدارة البايرن للبقاء في "أليانز أرينا".



الريال يودع أسينسيو

وفي سياق آخر، أعلن نادي ريال مدريد، السبت، رحيل نجمه ماركو أسينسيو، بعدما قضى 7 أعوام في صفوف الكتيبة الملكية.



وقال بيان النادي الرسمي :" يعرب ريال مدريد عن امتنانه ومحبته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم”.



وتابع:"وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما فقط وتمكن من دخول تاريخ نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فتراتنا".