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رياضة

رسميا.. ميسي خارج باريس سان جرمان في نهاية الموسم

Lebanon 24
03-06-2023 | 13:40
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أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي، أن نجمه ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

ويستضيف باريس سان جرمان منافسه كليرمو في ختام الدوري، في وقت لاحق من السبت.
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