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رياضة
نجم كرة قدم مصريّ شهير يخضع لعملية جراحية.. من هو؟
Lebanon 24
04-06-2023
|
02:00
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أعلن نادي الوداد المغربي عن غياب عبدالله حيمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الأهلي، قبل يوم من المواجهة المرتقبة.
وأجرى عبدالله حيمود، لاعب الوداد الرياضي، عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد معاناته من أعراض الالتهاب منذ منتصف نهار اليوم ذاته، بعد تناول وجبة الغداء.
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ووفقاً لمصادر مغربية، كان الطاقم الطبي للوداد الرياضي يتابع حالة حيمود منذ منتصف نهار الجمعة عندما أحس بآلام على مستوى البطن، الأمر الذي دفع طبيب الفريق إلى إعفائه من المشاركة في الحصة التدريبية، بتنسيق مع الطاقم الطبي.
وتفاقمت آلام حيمود مباشرة بعد تناول وجبة العشاء ليتم نقله إلى أحد المستشفيات، هناك حيث خضع لفحوصات دقيقة قبل الخضوع للعملية الجراحية.
وحسب مصادر، فإن حيمود سيحتاج إلى 3 أسابيع تقريبا، قبل العودة إلى الملاعب، مما يعني غيابه عن مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
زيارة مصرية لحيمود
ومن جهته، زار سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، عبد الله حيمود في المستشفى بعدما أجرى جراحة استئصال الزائدة الدودية.
وأوضح عدلي، خلال زيارته للاعب الوداد، بأنه وجه بضرورة توفير كافة الرعاية والاهتمام للاعب الوداد، لحين استعادة كامل عافيته مرة أخرى.
وفي نهاية الزيارة، تمنى عدلي، الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وأن يعود لصفوف فريقه في أسرع وقت.
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