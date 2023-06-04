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رياضة

اعتقالُ مُشجع لـ"مان يونايتد" في إنجلترا.. وتفاصيل تكشف السبب

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:00
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ألقت السلطات في إنجلترا القبض على مشجع لمانشستر يونايتد، حاول دخول ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، مرتدياً قميصاً "يحمل إهانة بشعة".

وأوقفت السلطات مشجعاً ارتدى قميص مانشستر يونايتد، وفي الخلف، الرقم 97، وعبارة "ليس كافيا".
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والرقم 97 هو إشارة لعدد ضحايا "مذبحة هيلزبره" الذين ماتوا "سحقاً" في مأساة استاد شيفيلد عام 1989.

أما عبارة "ليس كافيا"، فهي سخرية من ضحايا الفريق الغريم، واعتبار أنه كان يمني النفس بعدد أكبر من الضحايا.

وبينما لم يظهر وجه الشخص في الصورة المتداولة على الإنترنت، أكدت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على الشخص لارتكابه مخالفة للنظام العام.
 
كذلك، أظهرت صورة أخرى نشرها حساب آخر أن الرجل مكبل اليدين وهو يوضع في شاحنة للشرطة.

وفي منشور على تويتر رداً على صورة اعتقال الرجل، قال تحالف دعم الناجين في هيلزبره: "فليكن هذا الاعتقال تحذيراً لأي شخص آخر يفكر في القيام بأي شيء مماثل. وهذا ينطبق على استغلال أي مأساة أخرى".

ووقعت كارثة هيلزبره على ملعب شيفيلد وينزداي في نيسان 1989، خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست.

وقضت هيئة محلفين تحقيق بأن الضحايا قتلوا بشكل غير قانوني وسط عدد من أخطاء الشرطة.

ويعتبر ليفربول "الغريم الأكبر" لنادي مانشستر يونايتد.
 
 
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