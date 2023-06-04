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رياضة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والوداد قبل موقعتهما في نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:00
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تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف موقعة الأهلي المصري وضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وهذه المواجهة هي الـ12 بين الفريقين. وفي المواجهات الـ11 السابقة، حقق الأهلي أربعة انتصارات مقابل ثلاثة للوداد، فيما حسم التعادل أربعة لقاءات.
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وسجل لاعبو الأهلي 13 هدفا في شباك الوداد، مقابل اهتزاز شباكه 11 مرة.

ويعد مهاجم الوداد الحالي، زهير المترجي، هداف مباريات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف، متفوقا بفارق هدف عن الثلاثي محسن ياجور ووليد الكرتي ومؤمن زكريا.

وخاض الأهلي ست مباريات ضد الوداد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مقابل مواجهتين في نصف النهائي، وثلاث مباريات في النهائي.

المواجهة الأولى بين الأهلي والوداد كانت في دور المجموعات لنسخة 2011، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3-3 في القاهرة، قبل التعادل 1-1 في المغرب.

وخرج الأهلي وقتها من دوري أبطال إفريقيا، مقابل تأهل الوداد البيضاوي للمربع الذهبي.

وخسر الأهلي، نهائي نسخة 2017 أمام الوداد، بعد التعادل ذهابا 1-1 في مصر، والخسارة في المغرب بهدف دون رد.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين، كانت في الموسم المنصرم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، وانتهت المباراة بفوز الوداد 2-0. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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