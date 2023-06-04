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رياضة

بعد 14 عاماً بنزيما خارج "ريال مدريد".. شاهدوا الفيديو الاخير قبل الرحيل

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:00
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ضجت الأوساط الرياضية، اليوم الأحد، بإعلان نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رحيل المهاجم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية في نهاية الموسم، بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسماً ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل أنباء عن تلقيه عرضاً من نادٍ سعودي.

وكان بنزيمة قد نشر على حسابه الرسمي في تويتر قبل يومين، بعد حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية، فيديو قال فيه: "شكراً. سنعود إلى المنزل".
 
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غيّر رأيه
وبدا أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 35 عاماً سيستمر في صفوف النادي الإسباني لعام آخر بعد موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات وغاب فيه عن كأس العالم بقطر.

غير أنه عدل عن رأيه بعدما تلقى عرضاً وصلت قيمته بحسب الأنباء المتداولة إلى أكثر من 100 مليون يورو (107.05 مليون دولار) من السعودية، وفق رويترز.

فقرر اللاعب إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعباً حراً.

"مثال للتصرف والاحترافية"
وقال النادي في بيان إن "ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة توصلا لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

كما أكد أن "مسيرة بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله".

25 لقباً
يذكر أن بنزيمة، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادماً من أولمبيك ليون، أصبح قائداً لخط هجوم الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وسجل بنزيمة أكثر من 350 هدفاً لصالح ريال وكان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق إذ أحرز 44 هدفاً في كل المسابقات ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلاً للدوري الإسباني.

كذلك حقق 25 لقباً مع ريال بينها دوري الأبطال 5 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس الملك 3 مرات. (العربية)   
المصدر: العربية
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