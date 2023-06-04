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رياضة

مبابي يتخذ قراره.. هل يرحل عن "باريس سان جرمان"؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:00
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أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مرة أخرى، بقاءه مع نادي باريس سان جرمان، لموسم إضافي، بعد ختام منافسات الدوري الفرنسي مساء السبت.
وقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إنه يضع نصب عينيه الفوز بجائزة هداف الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي الموسم المقبل، وكسر الرقم القياسي بعدما فاز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة تواليا متساويا مع جان بيير بابان.
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وبعدما أعلن عزمه الالتزام بعقده مع الفريق، فإن تصريحات مبابي مؤشر واضح على استمراره مع الفريق رغم شائعات بشأن تجدد اهتمام ريال مدريد بضمه.
وفي العام الماضي، مدد مبابي عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2025، لكن شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن العقد يمتد لعامين فقط مع خيار التمديد لعام ثالث ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقد مبابي.
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