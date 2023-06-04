حسم الأمر.. الاتحاد السعودي ينهي الاتفاق مع بنزيما بعقد خرافي

توصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى "اتفاق رسمي" مع نادي اتحاد جدة السعودي للعب في صفوفه للموسمين المقبلين، وفقًا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقالت القناة إن "رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي وصلا إلى العاصمة مدريد للتوقيع رسميًا على الصفقة القياسية مع بنزيما".

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وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم أن قائده، البالغ من العمر 35 عامًا، اتفق على الرحيل عن الفريق، لكن التلفزيون السعودي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول القيمة المالية للصفقة.

ويعد بنزيما أحد أبرز أساطير ريال مدريد ورمزًا لجيل تاريخي للفريق فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة فقط.



الفرنسي الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية، يعد اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي بجانب البرازيلي مارسيلو بواقع 25 لقبًا، وهو خامس لاعب خوضًا للمباريات بـ647 لقاء، وثاني هدّاف في تاريخ النادي بـ353 هدفًا ويتقدم عليه فقط كريستيانو رونالدو بـ450 هدفًا. (win win)