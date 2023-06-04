Advertisement

رياضة

حسم الأمر.. الاتحاد السعودي ينهي الاتفاق مع بنزيما بعقد خرافي

Lebanon 24
04-06-2023 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1074154-638215059116320380.jpg
Doc-P-1074154-638215059116320380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى "اتفاق رسمي" مع نادي اتحاد جدة السعودي للعب في صفوفه للموسمين المقبلين، وفقًا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.
 
وقالت القناة إن "رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي وصلا إلى العاصمة مدريد للتوقيع رسميًا على الصفقة القياسية مع بنزيما".
Advertisement
وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم أن قائده، البالغ من العمر 35 عامًا، اتفق على الرحيل عن الفريق، لكن التلفزيون السعودي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول القيمة المالية للصفقة.
 
 
 
ويعد بنزيما أحد أبرز أساطير ريال مدريد ورمزًا لجيل تاريخي للفريق فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة فقط.

الفرنسي الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية، يعد اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي بجانب البرازيلي مارسيلو بواقع 25 لقبًا، وهو خامس لاعب خوضًا للمباريات بـ647 لقاء، وثاني هدّاف في تاريخ النادي بـ353 هدفًا ويتقدم عليه فقط كريستيانو رونالدو بـ450 هدفًا. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-04
16:00 | 2023-06-04
15:02 | 2023-06-04
14:00 | 2023-06-04
13:56 | 2023-06-04
11:00 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website