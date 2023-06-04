بعد رحيل 4 من لاعبيه.. ريال مدريد يبدأ ثورة انتقالات جديدة

يبدو أن ريال مدريد الإسباني سيدخل في حالة "إعادة بناء" مكثف، بعد تأكد رحيل 4 من لاعبيه، بداية من رحيل ماركو أسينسيو، وماريانو دياز وإيدين هازارد يوم السبت، ثم قنبلة رحيل كريم بنزيما اليوم الأحد.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الراحلين الأربعة عن ريال مدريد سمحوا للنادي الملكي بتوفير مبلغ كبير من المال في سلم الرواتب، يمكن استخدامه في التعاقدات المستقبلية خلال فترة الانتقالات الصيفية.





الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن إجمالي رواتب الرباعي يصل إلى 75 مليون يورو، بواقع تسعة ملايين من أجل أسينسيو ومثلها كان يحصل عليها ماريانو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو من نصيب هازارد، و28 مليون يورو كانت إجمالي راتب بنزيما، بالإضافة إلى توفير مكافآت تصل إلى 80 مليون يورو.

ويعمل ريال مدريد حاليًا على عدد من الصفقات، مثل فران جارسيا، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى خوسيلو، وعدد آخر من الصفقات الهجومية.

تحركات ريال مدريد تؤكد أن النادي يسير بشكل صحي للغاية من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فإن "الميرينجي" لن يجد أي مشكلة تذكر في إتمام التعاقدات الجديدة عندما يحين الوقت لذلك.

أما بالنسبة لكيليان مبابي، فأكد أنه باق لموسم إضافي في صفوف باريس سان جرمان، مما يعني أن ريال مدريد قد يخوض موسما دون نجم في الهجوم.



وقد يكون هدف الرئيس فلورنتينو بيريز، البناء بهدوء، وتعزيز القوة المادية، حتى يدخل بقوة بعد عام أو عامين، دون مضايقات رابطة الدوري، وبميزانية عالية "مريحة". (جول)