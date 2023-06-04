مودريتش رفض إغراءات النصر السعودي!

رفض نجم نادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، عرضًا ضخمًا للعب في دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل، وفقًا لموقع "planetarealmadrid" الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن مودريتش وافق على تقليل راتبه السنوي مع ناديه؛ من أجل الاستمرار لموسم آخر بقميص "الميرنغي"، وذلك حتى عام 2024، مؤكدًا أن النجم الكرواتي كان من بين اللاعبين الذين أوصى المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، باستمرارهم مع العملاق المدريدي.

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وارتبط اسم مودريتش خلال الفترة الماضية بنادي النصر السعودي، وقيل أن الاخير عرض على النجم الكرواتي الحصول على راتب سنوي يتخطى الـ50 مليون يورو؛ لإقناعه بإعادة النظر في مستقبله، لاسيما مع اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة لاعب الوسط الإنكليزي، جود بيلينغهام، من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.



وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مودريتش لم يُفكر إلا في الاستمرار مع ريال مدريد، ولم يستخدم عرض النصر الضخم للضغط على مسؤولي النادي الملكي في مسألة تجديد عقده، حيث طلب فقط الحفاظ على راتبه الحالي مع العملاق المدريدي. (win win)