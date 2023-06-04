ميسي خارج باريس سان جيرمان.. اليكم تفاصيل الصفقة المرتقبة





ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي والد اللاعب، وهو أيضا وكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف "إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن"، حسب المصدرين.

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وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".



وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات: "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة. إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع". قال مصدران لوكالة "فرانس برس"،إن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي والد اللاعب، وهو أيضا وكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف "إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن"، حسب المصدرين.وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات: "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة. إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

وكان باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن السبت أن ميسي سيرحل عن صفوفه، بعد المباراة الختامية للموسم.

وشهدت المباراة وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان، وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ميسي (35 عاما) الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة الإسباني، انضم إلى النادي الفرنسي في آب 2021، على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.

وإذا تمت الصفقة، سينضم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، إلى غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين.

جاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.