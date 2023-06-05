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رياضة

الجوكر وألكاراز يقتربان من نهاية ملحمية على رمال رولان غاروس

Lebanon 24
05-06-2023 | 05:00
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اقترب نوفاك جوكوفيتش وكارلوس ألكاراز من صدام بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد انتصار الثنائي يوم الأحد.

وسحق جوكوفيتش، الذي يطارد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى ليتجاوز البطل الإسباني رافائيل نادال الغائب للإصابة، منافسه خوان بابلو فارياس من بيرو 6-3 و6-2 و6-2 ليتأهل لدور الثمانية.
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ووصل جوكوفيتش الفائز بلقبين في باريس، إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 17 وهو رقم قياسي، متقدما بمرة واحدة على نادال.

وقال جوكوفيتش البالغ عمره 36 عاما "أنا فخور بكل الأرقام القياسية، لكن هذا يعني أيضا أنني لم أعد شابا بعد الآن.

"لقد كان أفضل مستوى لعبته هنا، لذا أنا راض جدا".

وشق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا وفي البطولة، وهو إسباني آخر يطمح للسير على خطى نادال الفائز باللقب 14 مرة، طريقه إلى دور الثمانية بفوزه المذهل 6-3 و6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي.
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