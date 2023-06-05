بعد نهاية موسمه مع النصر.. رونالدو يلعب البادل في سنغافورة

أظهر النجم البرتغالي مهاجم النصر السعودي مهاراته الخاصة في لعبة البادل خلال رحلة إلى سنغافورة عقب انتهاء الموسم الكروي في السعودية باحتلال فريقه للمركز الثاني خلف اتحاد جدة البطل.ولم يتمكن فريق المدرب المؤقت دينكو يليسيتش من الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي، حيث أنهى الموسم بفارق خمس نقاط خلف الاتحاد.لكن المهاجم البرتغالي رونالدو تعافى من خيبة الأمل تلك برحلة إلى سنغافورة في جنوب شرق آسيا للترويج للمبادرات الخيرية برئاسة صديقه بيتر ليم، الملياردير المعروف الذي يمتلك فريق فالنسيا الإسباني.أظهرت الصور النجم المخضرم رونالدو صاحب 38 عاماً، وهو يحمل في يده مضرب بادل بينما يهتف الأطفال المحليون بعد كل تسديدة له بصوت عالٍ.

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات سابقة أنه باق في السعودية على الرغم من التكهنات التي تربطه بعودة مفاجئة لنادي ريال مدريد أو الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

قال رونالدو: 'أنا سعيد هنا، أريد أن أستمر هنا، وفي رأيي إذا استمروا في القيام بالعمل الذي يريدون القيام به هنا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري السعودي يمكن أن يكون ضمن أفضل خمس دوريات في العالم".

على مدار أسبوع في يوليو المقبل بعد انتهاء العطلة الصيفية للاعبين، من المقرر أن يستأنف النصر نشاطه بمواجهة الشباب في كأس الملك سلمان للأندية قبل مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد.