بعد نهاية موسمه مع النصر.. رونالدو يلعب البادل في سنغافورة

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات سابقة أنه باق في السعودية على الرغم من التكهنات التي تربطه بعودة مفاجئة لنادي ريال مدريد أو الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ.
قال رونالدو: 'أنا سعيد هنا، أريد أن أستمر هنا، وفي رأيي إذا استمروا في القيام بالعمل الذي يريدون القيام به هنا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري السعودي يمكن أن يكون ضمن أفضل خمس دوريات في العالم".
على مدار أسبوع في يوليو المقبل بعد انتهاء العطلة الصيفية للاعبين، من المقرر أن يستأنف النصر نشاطه بمواجهة الشباب في كأس الملك سلمان للأندية قبل مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد.