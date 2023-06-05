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رياضة

فابريزيو رومانو أعلنها.. بنزيما يوقع عقداً مع الاتحاد حتى 2025

Lebanon 24
05-06-2023 | 06:35
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كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو منذ دقائق، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.
وقال فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.
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 وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.


 وكان كريم ينزيما انضم إلى ريال مدريد عام 2009، ولعب 14 موسما مع الفريق ساعده خلالها في الفوز بـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.

ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني. (سكاي نيوز)
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