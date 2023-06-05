Advertisement

رياضة

برشلونة قد يفقد صفقة إلكاي غوندوان!

Lebanon 24
05-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1074378-638215693591459074.jpeg
Doc-P-1074378-638215693591459074.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خط التعاقد مع إلكاي غوندوان قائد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن عودة غوندوان إلى دورتموند، والتي كانت غير ممكنة في البداية، يمكن أن تتحقق الآن.
Advertisement

 
وتزايدت احتمالية انتقال غوندوان إلى بوروسيا دورتموند بعدما نفى وكيل أعماله في تصريحات مع الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أنباء تجديد عقد لاعب الوسط مع مانشستر سيتي.


وقال وكيل أعماله: "لم نتفق مع مانشستر سيتي أو أي نادٍ آخر، التقرير الأخيرة ليست صحيحة، إلكاي يركز على نهائي دوري أبطال أوروبا".

وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة ميلان في استغلال الموقف ودخول سباق التعاقد مع غوندوان.
ويأتي كل تلك الأنباء وسط إعجاب غوندوان نفسه بفكرة الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي يرغب بشدة في التوقيع معه بدعم من المدرب تشافي هيرنانديز.

لكن الأزمة هي أن برشلونة يعاني من ضائقة مالية شديدة، لدرجة أن "البلوغرانا" لا يستطيع تحمل تكاليف الانتقال المجاني دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وبالعودة إلى بوروسيا دورتموند، فإن النادي الألماني يأمل في أن يكون بيع غود بيلينغهام الوشيك إلى ريال مدريد، والمبلغ المتوقع من الصفقة والذي يتجاوز 100 مليون يورو، طريقة مثالية للتعاقد مع جوندوان.

وفي الواقع فإن علاقة الألماني الشخصية مع دورتموند لم تنقطع، حيث سبق له اللعب بجوار سيباستيان كيل المدير الرياضي الحالي في النادي. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-06-05
11:00 | 2023-06-05
10:25 | 2023-06-05
08:00 | 2023-06-05
06:35 | 2023-06-05
05:00 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website