برشلونة قد يفقد صفقة إلكاي غوندوان!





صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن عودة غوندوان إلى دورتموند، والتي كانت غير ممكنة في البداية، يمكن أن تتحقق الآن.

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دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خط التعاقد مع إلكاي غوندوان قائد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن عودة غوندوان إلى دورتموند، والتي كانت غير ممكنة في البداية، يمكن أن تتحقق الآن.

وتزايدت احتمالية انتقال غوندوان إلى بوروسيا دورتموند بعدما نفى وكيل أعماله في تصريحات مع الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أنباء تجديد عقد لاعب الوسط مع مانشستر سيتي.





وقال وكيل أعماله: "لم نتفق مع مانشستر سيتي أو أي نادٍ آخر، التقرير الأخيرة ليست صحيحة، إلكاي يركز على نهائي دوري أبطال أوروبا".



وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة ميلان في استغلال الموقف ودخول سباق التعاقد مع غوندوان.

ويأتي كل تلك الأنباء وسط إعجاب غوندوان نفسه بفكرة الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي يرغب بشدة في التوقيع معه بدعم من المدرب تشافي هيرنانديز.



لكن الأزمة هي أن برشلونة يعاني من ضائقة مالية شديدة، لدرجة أن "البلوغرانا" لا يستطيع تحمل تكاليف الانتقال المجاني دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.



وبالعودة إلى بوروسيا دورتموند، فإن النادي الألماني يأمل في أن يكون بيع غود بيلينغهام الوشيك إلى ريال مدريد، والمبلغ المتوقع من الصفقة والذي يتجاوز 100 مليون يورو، طريقة مثالية للتعاقد مع جوندوان.



وفي الواقع فإن علاقة الألماني الشخصية مع دورتموند لم تنقطع، حيث سبق له اللعب بجوار سيباستيان كيل المدير الرياضي الحالي في النادي. (جول)