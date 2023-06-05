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رياضة

شاهد.. ماذا قال والد ميسي بعد لقائه رئيس نادي برشلونة؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:25
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، أثناء توجههما منفردين إلى منزل رئيس نادي برشلونة خورخي لابورتا.
ويبدو أن الاجتماع في منزل لابورتا يهدف لمناقشة إمكانية عودة اللاعب الأرجنتيني إلى الفريق الكتالوني، بعد أن تقرر مغادرته للنادي الفرنسي باريس سان جرمان في وقت سابق.
 
 
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 وانتشر فيديو آخر، لوالد ميسي، بعد لقاء رئيس نادي برشلونة، قال فيه إن "ليو يريد العودة إلى برشلونة.. وأود أيضا أن يعود. نحن على ثقة من أن ليو يمكن أن يعود، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع حتى الآن".
 


وكان ميسي ارتبط مع برشلونة لفترة عقدين، وعزز خلال تلك الفترة مكانته بين عظماء اللعبة.



 وكان رحيل ميسي من النادي أمرا مؤلما على ما يبدو للفريق والنجم الأرجنتيني، وذلك بعد أن أُجبر ميسي على المغادرة بسبب سوء الإدارة المالية، وودع النادي في مؤتمر صحفي صغير ذرف الدموع خلاله.

وإن عودة ميسي إلى برشلونة ستمثل فرصة للارجنتيني لإنهاء اللعب بأناقة في النادي الذي يعتبره الأقرب إلى قلبه.
 
 لكن على الرغم من الاهتمام الواضح من جانب النادي وزميله السابق تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، فإن العودة تبدو صعبة، حتى وإن عاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه لا يزال في وضع صعب، ولا يقتصر الأمر على عدم تمكنهم من تقديم عقد لميسي قريب من عرضه من السعودية. (سكاي نيوز)
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