إصابة قوية تبعد أبراهام عن الملاعب

تعرّض الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم روما الإيطالي، لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في ختام الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب ما أكّد فريق العاصمة الاثنين.

وسيغيب أبراهام لفترة غير محدّدة عن الملاعب، بحسب ما كشف النادي، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن خضوعه لجراحة، فيما تتحدّث الصحف الإيطالية عن غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.

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كتب أبراهام (25 عاماً) الذي خرج في الدقيقة 82 من مباراة الأحد مع وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في حسابه على موقع "انستغرام": "شكرا على جميع رسائلكم. سأعود قريباً، أقوى من قبل".