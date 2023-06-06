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رياضة

برشلونة يفشل في تقديم عرض رسمي إلى ليونيل ميسي

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:00
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كشفت مصادر صحفية أن برشلونة الإسباني فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليونيل ميسي من أجل العودة إلى النادي، عقب إعلان اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي مع انتهاء الموسم المنقضي، ليبقى مستقبل الأرجنتيني معلقًا إلى حين حدوث اتفاق نهائي بين والده ووكيل أعماله وإدارة النادي الكتالوني.
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واجتمع خورخي ميسي والد اللاعب الإثنين مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، من أجل التفاوض على إمكانية عودة صاحب الـ 35 عامًا إلى ناديه الذي عرف فيه تألقًا لسنوات طويلة، لكن المفاوضات انتهت دون نجاح برشلونة في وضع عرض رسمي على طاولة النجم الأرجنتيني المخضرم.
وكان برشلونة قد حصل على ترخيص للتعاقد مع ميسي، بعدما استوفى الشروط الكاملة من رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"؛ إذ قدّم النادي الكتالوني خطته الاقتصادية التي من شأنها أن تساعده في إعادة "البرغوث" مرة أخرى إلى النادي، وهي رغبة اللاعب مثلما أكد والده في تصريح له اليوم بقوله: "ميسي يريد العودة وأحَب الأمر كثيرًا".


الى ذلك، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الخبير في انتقالات اللاعبين، أن "برشلونة فشل في تقديم عرض رسمي لميسي خلال الاجتماع"، مضيفًا أن "ميسي يرغب في العودة إلى برشلونة، بينما تسعى إدارة النادي للحصول على وقت إضافي من أجل إقناع اللاعب".
وفي غضون هذه التطورات، يبقى مستقبل ميسي غامضًا، حيث يتوقف على قدرة برشلونة على تقديم عرض مناسب له من الجانب المالي، غير ذلك فإن ميسي قد يتجه لاتخاذ قرار آخر، والتفاوض مع الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمبركي اللذين يرغبان بشدة في التعاقد معه، حسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية سابقة. (win win)
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