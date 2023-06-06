انتهى الأمر.. بنزيما برفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

موقع "تشيرينغيتو تي في" مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

‼️BENZEMA, reunido con el PRESIDENTE y el vicepresidente del AL-ITTIHAD.



🚨Imagen EXCLUSIVA @elchiringuitotv de @MarcosdVicente 🚨 #ChiringuitoBenzema pic.twitter.com/BBrJX7x61V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2023 Advertisement





وقال فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد. (سكاي نيوز)