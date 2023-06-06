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رياضة

لبنانية الأصل تحقق إنجازاً تاريخياً للتنس البرازيلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 03:30
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تواصل البرازيلية، صاحبة الأصول اللبنانية، بياتريس حداد مايا، التألق عالمياً، فقد اصبحت أول برازيلية منذ 55 عاماً تتاهل لربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها، بعد الفوز بشق الأنفس على الإسبانية سارة سوربيس تورمو، بمجموعتين في مقابل مجموعة (6-7) و(6-3) و(7-5).
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وعادت البرازيلية من بعيد في المباراة، لأنها خسرت المجموعة الاولى بعد جولة فاصلة، ثم تخلفت 0-3، قبل ان تضرب بقوة وتفوز بستة أشواط توالياً مدركة التعادل قبل أن تفوز بالثالثة.
 
وأصبحت حدّاد مايا (27 عاماً) المصنفة 14 على البطولة، اول برازيلية تبلغ الربع النهائي في الحقبة المفتوحة لاحدى البطولات الكبرى، منذ مواطنتها ماريا بوينو عام 1968.
 
وبحسب أرقام "أوبتا"، فازت مايا بثالث أطول مباراة في تاريخ فردي السيدات بمنافسات الجدول الرئيسي لبطولة رولان غاروس في العصر الحديث، وذلك في غضون 3 ساعات و51 دقيقة.
 
وقالت حداد مايا في مؤتمر صحافي بعد فوزها بأطول مباراة للسيدات في نسخة هذا العام: "أنا فخورة جدا بتمثيل البرازيل. لكن بالتأكيد لا أقارن نفسي بـ ماريا بوينو لأنها من عالم آخر مثل جوستافو كويرتن".
 
وستضرب مايا موعدا الأربعاء في ربع النهائي، أمام التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة على البطولة، في أول موجهة تجمع بين اللاعبتين.
وكانت قد فكّت أنس جابر نحس دور الثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، وبلغت الربع النهائي للمرّة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-1.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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