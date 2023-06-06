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رياضة

لهذا السبب طلب ليونيل ميسي تأجيل انتقاله إلى الهلال!

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:00
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 أكدت مواقع اعلامية أن اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، طلب تأجيل انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، لمدة عام آخر على الأقل.


وكشف الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، بالإضافة إلى خوسيه مادوليل، الصديق المقرب جدًا من رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، السبب وراء ذلك.
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روميرو أكد أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيدًا خلال العامين الماضيين، في العاصمة الفرنسية، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجددًا.

من ناحيته، كتب مادوليل عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشخص الذي يضغط هو ماتيو.. واسمه الأخير ليس أليماني".


وهنا يقصد صديق لابورتا، ماتيو ابن ميسي الأوسط، والذي ولد في مدينة برشلونة عام 2015؛ وليس ماتيو أليماني، المدير التنفيذي للنادي الإسباني.
وقد يكون ليو قد تراجع عن الانتقال إلى الهلال، بعد الاتفاق المبدئي بينهما، ويفضل العودة إلى نادي برشلونة حاليًا؛ وذلك حتى يكبر ابنه في العمر بعض الشيء، منعًا لمعاناته نفسيًا في دولة أخرى. (جول)
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