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رياضة
كريم بنزيما يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات
Lebanon 24
06-06-2023
|
05:00
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وقع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.
وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام "بنزيما وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة. (سكاي نيوز)
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