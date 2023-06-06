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رياضة

خلاف كبير... مالك نادي "ميلان" يطرد مالديني

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:00
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قالت تقارير صحفية، إن باولو مالديني أسطورة ميلان، سيغادر "الروسونيري" بعد خلاف حاد مع مالك النادي الإيطالي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مالديني المدير التقني وريكي ماسارا المدير الرياضي، حضرا اجتماعا عاصفا مع المالك جيري كاردينالي، لمناقشة إستراتيجية النادي استعدادا للموسم المقبل.
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ولفت إلى أن الأمور سارت بشكل سيء للغاية، خاصة بين مالديني وكاردينالي، ليقترب أسطورة النادي من الرحيل.

وأضاف أن بعض التقارير قالت إن مالديني وماسارا قررا تقديم استقالتيهما، إلا أن تقارير أخرى أوضحت أن كاردينالي هو من أقال الثنائي. (روسيا اليوم)
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