22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما حقيقة تقديم الهلال السعودي عرضا جديدا لإقناع ميسي؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
11:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، عن تقديم الهلال السعودي عرضا جديدا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بحمل قميصه الموسم المقبل.
وجاءت هذه التقارير بعد ظهور والد "ليو" في مقطع فيديو، وهو يصرح بأن ابنه يرغب في العودة إلى برشلونة، مضيفا "نحن على ثقة من أن ليو يمكن أن يعود".
Advertisement
وقال خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، على حسابه في تويتر: "ما يزال العرض الذي تم الكشف عنه في أبريل الماضي، مطروحا على الطاولة".
وأشار إلى أن العرض يتضمن حصول ميسي على أكثر من 400 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الصفقات التجارية، وذلك لمدة عامين.
وأضاف: "كان هذا وما يزال العرض الرسمي من نادي الهلال السعودي لميسي.. في انتظار القرار النهائي قريبا".
وودعت جماهير باريس سان جرمان ميسي، يوم السبت، في آخر مباراة له مع النادي الباريسي أمام كليرمو. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
23:05 | 2023-06-05
05/06/2023 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
02:30 | 2023-06-06
06/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:41 | 2023-06-06
06/06/2023 03:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-06-06
منع المسيئين لفينيسيوس من دخول الملاعب!
14:41 | 2023-06-06
باللغة العربية.. فيديو لكلمة بنزيمة بعد التوقيع مع الاتحاد
14:00 | 2023-06-06
خلاف كبير... مالك نادي "ميلان" يطرد مالديني
11:00 | 2023-06-06
صفقة نارية.. بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم برشلونة!
09:15 | 2023-06-06
طرح 8 أندية رياضية للاستثمار في السعودية.. فما هي العوامل الجاذبة؟
08:00 | 2023-06-06
لهذا السبب طلب ليونيل ميسي تأجيل انتقاله إلى الهلال!
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 23:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 23:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 23:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact