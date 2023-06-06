ما حقيقة تقديم الهلال السعودي عرضا جديدا لإقناع ميسي؟

Advertisement

تحدثت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، عن تقديم الهلال السعودي عرضا جديدا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بحمل قميصه الموسم المقبل.وجاءت هذه التقارير بعد ظهور والد "ليو" في مقطع فيديو، وهو يصرح بأن ابنه يرغب في العودة إلى برشلونة، مضيفا "نحن على ثقة من أن ليو يمكن أن يعود".وقال خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، على حسابه في تويتر: "ما يزال العرض الذي تم الكشف عنه في أبريل الماضي، مطروحا على الطاولة".وأشار إلى أن العرض يتضمن حصول ميسي على أكثر من 400 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الصفقات التجارية، وذلك لمدة عامين.وأضاف: "كان هذا وما يزال العرض الرسمي من نادي الهلال السعودي لميسي.. في انتظار القرار النهائي قريبا".