باللغة العربية.. فيديو لكلمة بنزيمة بعد التوقيع مع الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد حتى 2026.



ونشر الاتحاد مقطع فيديو لبنزيمة على تويتر يستعرض مشواره ومهاراته. وأظهر الفيديو أيضا اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي، الذي كتب عليه 2026.

وقال بنزيمة في الفيديو باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".



وودع بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية ناديه ريال مدريد في وقت سابق اليوم في حفل صغير وخاص دون حضور المشجعين ووسائل الإعلام وبعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما. (سكاي نيوز عربية)