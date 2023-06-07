الاتحاد السعودي يفاجئ الجماهير بصفقة بنزيما.. وهذا الرقم الذي اختاره





وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيمة سيحصل على 100 مليون يورو (ما يعادل 107 ملايين دولار تقريبا) عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.



وأشارت "ماركا" إلى أن بنزيمة سيحصل أيضا على مكافأة قيمتها 20 مليون يورو (ما يعادل 21 مليون دولار تقريبا)، كسفير للسعودية التي تسعى لاستضافة كأس العالم 2030. دخل الفرنسي كريم بنزيمة سباق نجوم وأساطير الدوري السعودي بالتعاقد مع نادي اتحاد جدة عقب رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني.وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيمة سيحصل على 100 مليون يورو (ما يعادل 107 ملايين دولار تقريبا) عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.وأشارت "ماركا" إلى أن بنزيمة سيحصل أيضا على مكافأة قيمتها 20 مليون يورو (ما يعادل 21 مليون دولار تقريبا)، كسفير للسعودية التي تسعى لاستضافة كأس العالم 2030.

أكد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة ارتداء النجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي تم التعاقد معه يوم الثلاثاء على الرقم 9 الذي يحمله حالياً المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما أشار لاعب ريال مدريد السابق إلى أنه بات يعرف قوة دوري روشن السعودي خصوصاً بعد قدوم صديقه كريتسيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.