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رياضة

مدرب الوداد المغربي يتحدى كولر.. ويكشف "الميزة الكبيرة"

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:00
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أكد المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك ثقته في فريقه الوداد البيضاوي المغربي، قبل موقعة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، كما تحدث بشأن مدرب "المارد الأحمر".

وقال فاندنبروك عبر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "أحب أن أواجه الأهلي. إنه نهائي كبير والمباريات بيننا كثيرة. أن تفوز عليهم في النهائي مرتين تبقى ميزة لنا بكل تأكيد وبالنسبة لهم سيبحثون عن الانتقام منا".
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وسيستشيف الوداد نادي الأهلي مساء الأحد المقبل، بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الأهلي 2-1 في القاهرة.

وحول مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، شدد فاندنبروك: "ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الإفريقية من مدرب الأهلي لكنه أكثر خبرة مني بشكل عام وأكبر سنا، لذا كل منا لديه ميزة".

وشدد: "أعتقد أن خبرة هذا الجيل من لاعبي الوداد خلال الـ 5 أو 6 سنوات السابقة بدوري أبطال إفريقيا تمنحنا ميزة كبيرة. إنهم يمتلكون خبرة تجعلهم يعرفون كيف يلعبون وكيف يبقوا هادئين".

وواصل: "في النسخة الحالية من المسابقة تأخرنا في النتيجة ثم عدنا عدة مرات، لم يكن هذا أمرا سهلا وخاصة عقب التعادل مع صنداونز في المغرب. لم يتوقع أحد ان نعبر إلى النهائي من جنوب إفريقيا لكننا فعلنا ذلك".

وعن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2017 على حساب منتخب مصر أوضح: "هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا. بالتأكيد سعيد بحمل اللقب ولكن التتويج سيكون مختلف أمام الأهلي يوم الأحد".

وكان فاندنبروك ضمن الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي هوغو بروس المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2017 رفقة منتخب الكاميرون عقب الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف.
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