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رياضة

جديد صفقة ميسي.. هذا ما تم اعلانه مؤخراً

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:00
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نفى رجل الأعمال السعودي وعضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، الأنباء التي تحدثت عن تكفله بدفع تكاليف صفقة الانتقال المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف "الزعيم".
وقال الموسى عبر صفحته على موقع "تويتر": "جماهير الهلال الوفية.. ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي، وهو خبر غير صحيح، وللتوضيح: هناك مبادرة حكومية رائعة لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي ليصبح من أقوى 10 دوريات في العالم".
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وتابع رجل الأعمال السعودي قائلا: "وعليه آمل تحري الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للنادي، فهو المصدر الموثوق لكل ما يخص النادي، كما أؤكد التزامي بدعم جميع إدارات الهلال لكل ما يخدم مصالح الكيان ويفرح جماهير النادي العظيم، وعلى منصات الذهب نلتقي".

وكان مغردون قد تداولوا وسم "شكرا موسى الموسى" وذلك بعد انتشار أنباء حول تكفله بصفقة انتقال ميسي.

وأفاد موقع "GOAL" بأن هناك اجتماعا حاسما لإنهاء تفاصيل عقد انضمام ليونيل ميسي لنادي الهلال السعودي قبل أن يتفاجأ الوفد السعودي برد ممثلي اللاعب والمطالبة بتأجيل المفاوضات.

وأكد ممثلو ميسي الذي ينتهي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 حزيران الجاري، رغبته في تأجيل خطوة الانتقال للسعودية للصيف المقبل عقب نهاية موسم (2023-2024).

وأوضح الموقع أن الوفد السعودي من جانبه أبلغ ممثلي النجم الأرجنتيني أنه حال عدم إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري، فإن عرض الصيف المقبل لن يكون متاحا بنفس المزايا التي يتمتع بها العرض الحالي.

يذكر أن العرض السعودي الحالي سيجعل ميسي اللاعب صاحب الأعلى أجرا في العالم، إذ يتراوح بين 400 و600 مليون يورو، ليتخطى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر السعودي. 
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