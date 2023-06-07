فريق إنجليزي يتصدر قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة تجارية في العالم ويطيح بريال مدريد

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تصدر مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، قائمة الأندية الأعلى قيمة تجارية حول العالم في عام 2023.وذكر موقع brandirectory المتخصص في تقييم العلامات التجارية حول العالم، أن مانشستر سيتي أطاح بنظيره ريال مدريد من صدارة القائمة التي تزعمها "الميرنغي" في السنوات الأربع الأخيرة.وارتفعت القيمة التجارية "للسيتزنس" بمقدار 13% لتصل إلى 1.56 مليار يورو، فيما انخفضت قيمة نظيره ريال مدريد بمقدار 4% لتستقر عند 1.51 مليار يورو.وشهدت العلامة التجارية لمانشستر سيتي ارتفاعا ملحوظا منذ الفترة التي ظهرت فيها جائحة فيروس كورونا، حيث وصلت إلى 34% منذ ذلك الوقت، لتصل إلى أعلى مستوياتها.ويعتبر نادي مانشستر سيتي هو النادي الأكثر ربحا من الإيرادات هذا العام، وهو أحد العوامل الرئيسية التي رفعته إلى قمة أندية العالم على حساب ريال مدريد.وبعد مانشستر سيتي وريال مدريد حل برشلونة، الذي توج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ موسم 2018-2019، في المركز الثالث وارتفعت علامته التجارية بمقدار 4% لتصل إلى 1.42 مليار يورو.وزادت العلامة التجارية لمانشستر يونايتد بنسبة 9% لتبلغ 1.412 مليار يورو في المركز الرابع، متوفقا على غريمه ليفربول الذي ارتفعت علامته التجارية بنسبة 7% لتستقر عند 1.411وفي المركز السادس تواجد باريس سان جيرمان بقيمة تجارية بلغت 1.17 مليار يورو وهي زيادة نسبتها 10%، ليتجاوز القيمة التجارية لبايرن ميونخ على الرغم من انخفاضها بنسبة 1% والتي وصلت إلى 1.14 مليار يورو.وفرض أرسنال نفسه بين الأندية أصحاب المراكز العشرة الأولى، حيث شهدت علامته التجارية زيادة قدرها 14% لتصل إلى 940.28 مليون يورو، يليه مواطناه توتنهام هوتسبير (931 مليونا) وتشيلسي (893 مليونا). (روسيا اليوم)