تقرير يتحدث عن وجهة التنافس المقبلة بين ميسي ورونالدو

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كشفت تقارير جديدة أن لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بات هدفًا لناد واحد على الأقل في الدوري الأميركي لكرة القدم، حال انضمام النجم الآخر ليونيل ميسي إلى البطولة الأميركية.ونقل موقع فوربس، عن الصحافي الرياضي توني خوانمارتي أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أحد أندية الدوري الأميركي لكرة القدم رد ميسي على عرضه، يحاول ناد آخر على الأقل إقناع رونالدو باللعب في الولايات المتحدة.من المتوقع أن يحسم ميسي قراره خلال الأيام المقبلة، حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 حزيران الجاري.وأشارت تقارير بالأمس، وراءها الصحافي الأرجنتيني هيرنان كاستيو، إلى أن ميسي قرر بالفعل الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.ويحاول نادي برشلونة استعادة الأسطورة الأرجنتينية، لكن الأزمة المالية التي كانت سببًا في رحيل ميسي قبل عامين تجعل من العودة صعبة.وكشفت تقارير جديدة، الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سوف سيتخذ قرارًا بخصوص ناديه الجديد بنهاية الأسبوع الجاري، في وقت رفع فيه نادي الهلال السعودي عرضه الخيالي لضمه.أما العرض الأقوى على الطاولة لميسي، فهو من نادي الهلال السعودي الذي عرض على ميسي نحو 1.3 مليار دولار في عامين.ويقول موقع "غول" إن قائد الفريق الأرجنتيني الفائز بكأس العالم الأخيرة، أبلغ السعوديين برغبته في تأجيل الانتقال إلى المملكة لعام 2024.يلعب كريستيانو رونالدو، الغريم التقليدي لميسي، في نادي النصر السعودي منذ يناير الماضي، وقال خوانمارتي إن فريقًا من الدوري الأميركي ينتظر قرار ميسي، قبل تقديم عرض للاعب البرتغالي لإحياء التنافس بين النجمين.والاثنين، أعلن خورخي ميسي، أن نجله يفضّل العودة مجددًا إلى ناديه برشلونة بعد انتهاء تعاقده مع سان جرمان.ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن والد ميسي، قوله في أعقاب اجتماع مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، إن ابنه "سيحب العودة" إلى النادي الذي قضى فيه أغلب فترات حياته.وحينما سأله أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان ميسي يمكن أن يعود إلى برشلونة، رد خورخي: "نعم"، مضيفًا "الأمر يعتمد على أشياء كثيرة... سنرى ما قد يحدث".ويعمل النادي الكتالوني حاليًا على إعادة هيكلة أمواله، لضمان قدرته على تحمل راتب ميسي حال عودته إلى ملعب كامب نو.