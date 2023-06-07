ميسي يرفض عرض الهلال السعودي الضخم.. وهذه وجهته

Advertisement

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي رفض عرضا ضخما من السعودية وسينتقل إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.وارتبط ميسي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان مطلع الأسبوع الحالي، بالعودة لبرشلونة لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.وفي حالة إبرام الصفقة مع ميامي، فإن الأرجنتيني البالغ عمره 35 عاما سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.وقال مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز هذا الأسبوع إن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته كما أراد أيضا تحقيق أقصى استفادة من عقده مع شركة أديداس وشركة أبل المرتبطة بعقد مع رابطة الدوري الأميركي.ويحصل الدوري الأميركي على عائد ثابت يبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا من أبل حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأميركي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث أبل تي.في لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.