مقابل مبلغ ضخم.. ريال مدريد يضم أول صفقاته

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انتقال لاعبه الإنكليزي جود بيلينغهام، رسميا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.



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ولم يكشف نادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل الصفقة حتى يقوم ريال مدريد بالإعلان عنها بشكل رسمي.



ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أفاد بأن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت، مشيرا إلى أن المتغيرات الإضافية قد تصل إلى 30% من المبلغ الثابت.



ووقع جود بيلينغهام على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029. وانضم اللاعب الإنجليزي الشاب (19 عاما) إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، قادما من بيرمنغهام سيتي.ولم يكشف نادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل الصفقة حتى يقوم ريال مدريد بالإعلان عنها بشكل رسمي.ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أفاد بأن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت، مشيرا إلى أن المتغيرات الإضافية قد تصل إلى 30% من المبلغ الثابت.ووقع جود بيلينغهام على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن اللاعب الإنكليزي سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد، يتراوح بين 10 و12 مليون يورو. (روسيا اليوم)