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رياضة

بعد بنزيما.. كانتي يوقع عقود انتقاله لاتحاد جدة

Lebanon 24
07-06-2023 | 23:00
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أكمل الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، اليوم الأربعاء، انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر "وقع كانتي بالفعل، العقود الرئيسية لانتقاله إلى اتحاد جدة".
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وتابع "لا يتبقى سوى مستندات أخيرة لإعلان صفقة نجولو كانتي بشكل رسمي".
 
وكان نجولو كانتي قد اجتاز، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي الخاص بالانتقال إلى اتحاد جدة في لندن.

وسيوقع كانتي، عقدا مع اتحاد جدة لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث، مع حصوله على راتب سنوي 100 مليون يورو. 
 
يذكر أن اتحاد جدة، أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد. (كووورة) 
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