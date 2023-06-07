ميسي الى انتر ميامي.. ما هو راتبه وما تفاصيل العقد؟

بعد أسابيع من التكهن والاحتمالات، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيراً أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية، لينهي بذلك أخبار عودته إلى برشلونة الإسباني أو الانتقال الى السعودية.

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وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي اتفاق مختوم بنسبة 100 في المائة، أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي جاء عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد موسمين قضاهما الأرجنتيني في ملعب "حديقة الأمراء".

وحول انتقاله للدوري السعودي، قال ميسي: "هذه أحد الأشياء التي قيلت بأنني كنت ذاهباً إلى الدوري السعودي مع بوسكيتس وألبا، وإننا اتفقنا على كل شيء، كُنت على علم بهم، ولكن لم نتفق على الذهاب إلى أي مكان معاً".

أما عن عودته الى برشلونة، فشدد ميسي على أنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظراً لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وتابع: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى إم إل إس لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر" .

وأضاف: "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

وعن فترته مع سان جيرمان قال ميسي: "كانا عامين لم أكن سعيداً خلالهما، ولم يعجبني ذلك. كان يؤثر على حياتي العائلية، كنت أفتقد الكثير من حياة أطفالي في المدرسة. في برشلونة، كنت أصطحبهم من المدرسة، هنا فعلت ذلك أقل بكثير، شاركتهم عدداً أقل من الأنشطة"، موضحاً أنه يعتزم الآن إعطاء الأولوية لحياته العائلية.

وبعد دقائق من حديث ميسي، أعلن إنتر ميامي رسميًا عن التعاقد مع ميسي، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم التعرف أخيرًا على مستقبل النجم الأرجنتيني.

متى تأسس إنتر ميامي؟

تأسس نادي إنتر ميامي في عام 2018، ويقع مقره في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية.



عملية تأسيس إنتر ميامي بدأت في 2012، عندما أعلن دون جاربر مفوض الدوري الأميركي في ذلك الوقت، اهتمام البطولة المتزايد بإنشاء نادٍ جديد في ميامي، بعد إلغاء نادي ميامي فيوجن بعد موسم 2001. وتم الإعلان عن اسم النادي وشعاره وألوان قمصانه في 2018.





ما هو أفضل مركز حققه إنتر ميامي في الدوري الأميركي؟

بدأ إنتر ميامي مشواره في الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS" في موسم 2020، ويلعب مباريات حاليًا على ملعب "DRV PNK" في مدينة فورت لودرديل.



ويعد موسم 2022، هو أفضل مواسم إنتر ميامي في الدوري الأميركي، بعدما تأهل إلى مرحلة الإقصائيات، لكنه ودعها من الدور الأول.



إنتر ميامي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس، واحتل المركز 12 بشكل إجمالي عن المنطقتين الشرقية والغربية.

ما تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

أعلنت صحيفة "TYC"، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل عقد الأسطورة الأرجنتينية مع نادي إنتر ميامي، والذي سيمتد لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 حزيران من عام 2026.

وكشفت الصحيفة عن أن العقد، سيشمل بنداً يمنح ميسي، حق الرحيل عن الفريق الأميركي "مجانًا"، بنهاية الموسم الثاني.

وقانونياً، يحق لليونيل ميسي، أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، يوم 1 تموز، إذا كان جاهزَا بدنيًا، وفقاً للصحيفة.



ما هو راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

وبخصوص راتب اللاعب، أكدت صحيفة "سبورت"، على أنه سيحصل على مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس وآبل".