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رياضة

رونالدو يتهرب من ميسي .. ويفاجئ النصر بموعد اعتزاله!

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:00
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أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الجدل خلال مشاركته في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال رونالدو بمجرد سماعه كلمة ليونيل ميسي وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين: "أريد الماء.. أريد الماء".
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وعلى الرغم من ذلك، أعرب الأسطورة البرتغالية عن ثقته بأن يصبح الدوري السعودي، من بين أفضل المسابقات في العالم، خلال عامين أو ثلاثة.
وأضاف بشأن انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد: "كنت أعلم أن وصولي إلى المملكة، سيعقبه التعاقد مع أبرز نجوم العالم.. هناك المزيد من الصفقات القادمة".
وقلل كريستيانو رونالدو، من مخاوف جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحيل بنزيما؛ قائلًا: "سيواصل الفريق التتويج بالألقاب.. أنا واثق من ذلك".
وأعلن رونالدو، اقتراب موعد اعتزاله، والذي قد يكون بعد عامين أو ثلاثة، كاشفًا عن أنه يملك بعض الأفكار في رأسه؛ للمواصلة في عالم الساحرة المستديرة، بعد الاعتزال. (جول)

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